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Туризм11 сентября 2022 15:45

Беспилотники выявили свыше 6 тысяч обочечников на Кубани за выходные

Всех водителей ждет наказание
Евгения СОРОКА

Беспилотники выявили свыше 6 тысяч обочечников в Краснодарском крае за выходные. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Кубани. Квадрокоптеры над трассами, которые ведут к Черному морю, летают уже не первый месяц. Летом они себя отлично зарекомендовали, потому автоинспекторы решили, что дрон продолжат работу и осенью. Тем более, что наступил бархатный сезон.

Как уточняют правоохранители, беспилотники летают над дорогами в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.

- Выявлено более 6 тысяч правонарушений, связанных с ездой по обочине, - уточняют в Госавтоинспекции Кубани. - Также зафиксировано четыре выезда на полосу встречного движения.

Всех водителей ждет наказание в виде штрафа.

- Выявлено более 6 тысяч правонарушений, связанных с ездой по обочине, а также четыре выезда на полосу встречного движения, - уточняют в Госавтоинспекции Кубани.