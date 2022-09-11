Беспилотники выявили свыше 6 тысяч обочечников на Кубани за выходные

Беспилотники выявили свыше 6 тысяч обочечников в Краснодарском крае за выходные. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Кубани. Квадрокоптеры над трассами, которые ведут к Черному морю, летают уже не первый месяц. Летом они себя отлично зарекомендовали, потому автоинспекторы решили, что дрон продолжат работу и осенью. Тем более, что наступил бархатный сезон.

Как уточняют правоохранители, беспилотники летают над дорогами в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.

- Выявлено более 6 тысяч правонарушений, связанных с ездой по обочине, - уточняют в Госавтоинспекции Кубани. - Также зафиксировано четыре выезда на полосу встречного движения.

Всех водителей ждет наказание в виде штрафа.

- Выявлено более 6 тысяч правонарушений, связанных с ездой по обочине, а также четыре выезда на полосу встречного движения, - уточняют в Госавтоинспекции Кубани.