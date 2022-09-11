В Краснодарском крае явка на 18:00 в третий день выборов составила 49,29%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Краснодарском крае явка на 18:00 в третий день выборов составила 49,29%. Такие данные приводит избирком Кубани.

- Проголосовали уже 2,13 миллиона человек, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в избиркоме края.

Свой гражданский долг жители региона еще могут выполнить. На это у них есть ровно час. В 20:00 все избирательные участки будут закрыты.

Напомним, что первые два дня голосования прошли в целом спокойно, без каких-либо происшествий и чрезвычайных ситуаций.