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Политика11 сентября 2022 16:08

В Краснодарском крае явка на 18:00 в третий день выборов составила 49,29%

Через час все избирательные участки будут закрыты
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
В Краснодарском крае явка на 18:00 в третий день выборов составила 49,29%.

В Краснодарском крае явка на 18:00 в третий день выборов составила 49,29%.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Краснодарском крае явка на 18:00 в третий день выборов составила 49,29%. Такие данные приводит избирком Кубани.

- Проголосовали уже 2,13 миллиона человек, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в избиркоме края.

Свой гражданский долг жители региона еще могут выполнить. На это у них есть ровно час. В 20:00 все избирательные участки будут закрыты.

Напомним, что первые два дня голосования прошли в целом спокойно, без каких-либо происшествий и чрезвычайных ситуаций.