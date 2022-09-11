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Заслуженный врач России Владимир Порханов проголосовал на выборах депутатов ЗСК. Главврач ККБ №1 пришел на избирательный участок, организованный в больнице. Известный хирург отметил, что участвует в выборах всегда. Это возможность сформировать ту команду депутатов, которая будет поддерживать развитие медицины в крае.

- Я работаю врачом 51 год и знаю, какая была медицина в советское время и сейчас. У нас появилась современная медицина. Сейчас в крае нет очередей на операции на сердце, - отметил Владимир Порханов. - Огромные деньги выделены на лечение онкологии, у нас есть все препараты, несмотря на санкции.

Поставить галочку в бюллетень смогли коллеги главврача и пациенты медицинского учреждения.