Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с 2019 года построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов. Их возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение». За три года в Краснодарском крае возвели 39 ФАПов и закупили 21 передвижной медицинский комплекс.

- С 2019 по 2021 год приобрели 130 единиц медоборудования для первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров. Для онкологических центров закупили 668 необходимых инструментов. Кроме того, 646 для детских больниц, поликлиник и перинатальных центров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Утоняется, что жители края, которые перенесли инсульт и инфаркт миокарда благодаря нацпроекту «Здравоохранение» могут получить медикаменты. Уже более 20 тысяч человек обеспечены лекарственными препаратами.

Кроме того, в центрах амбулаторной онкологической помощи провели 250 тысяч приемов. Также примерно 51 тысяч химиотерапий. Врачи пролечили более 16 тыс. пациентов.