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Общество11 сентября 2022 17:12

В Геленджике 101-летний ветеран проголосовал и отправился на спортплощадку

Иван Курбаков показал мастер-класс школьникам
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Энергии Ивана Курбакова из Геленджика позавидует каждый. Сначала 101-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на избирательном участке. Выполнив свой гражданский долг, фронтовик оправился на спортплощадку. Там он дал мастер-класс по отжиманию школьникам, чем удивил собравшихся.

- Сделал дело - гуляй смело! Этой народной мудростью Иван Курбаков руководствуется и сегодня. Так держать, - прокомментировали в пресс-службе администрации Геленджика.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань рассказывала о ветеране Великой Отечественной войны из Адыгеи, которой исполнился 101 год. Евдокия Спиридоновна - одна из самых возрастных жителей региона, но никогда не пропускала выборы.

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