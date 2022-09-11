Голосование прошло без каких-либо происшествий и чрезвычайных ситуаций.

На Кубани голосование на избирательных участках завершено. Об этом сообщают в избиркоме края.

Все избирательные участки на территории региона закрылись в 20:00. По последним данным, явка составила 49,29%. Проголосовали 2,13 миллиона человек.

Теперь начался не менее ответственный период - участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. Итоги объявят не раньше 14 сентября.

Как отмечают в избиркоме Краснодарского края, голосование прошло без каких-либо происшествий и чрезвычайных ситуаций, которые могли повлиять на ход выборов. За порядком следили 20 тысяч правоохранителей и более шести тысяч казаков.