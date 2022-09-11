Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 сентября 2022 18:32

300 квадратов сухой травы тушат пожарные на Кубани

Никто не пострадал
Евгения СОРОКА
Причины возгорания уточняются. Фото: ГУ МЧС по краю.

Причины возгорания уточняются. Фото: ГУ МЧС по краю.

300 квадратов сухой травы тушат пожарные на Кубани. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 11 сентября в 17:37 спасателям поступило сообщение о возгорании сухой растительности в станице Брюховецкой.

- К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - По прибытию, было установлено, что произошло возгорание камыша на площади 300 квадратных метров.

В 18:30 открытый огонь удалось ликвидировать.

- К тушению привлекались две единицы техники, семь пожарных, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Никто не пострадал.