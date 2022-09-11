Причины возгорания уточняются. Фото: ГУ МЧС по краю.

300 квадратов сухой травы тушат пожарные на Кубани. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 11 сентября в 17:37 спасателям поступило сообщение о возгорании сухой растительности в станице Брюховецкой.

- К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - По прибытию, было установлено, что произошло возгорание камыша на площади 300 квадратных метров.

В 18:30 открытый огонь удалось ликвидировать.

- К тушению привлекались две единицы техники, семь пожарных, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Никто не пострадал.