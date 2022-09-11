Фото: ЦИК Адыгеи

В Адыгее выборы прошли без нарушений. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики. Все избирательные участки закрыты, сейчас начался подсчет голосов.

- Все действия УИК заносятся в протокол. Он составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, - отметили в ЦИКе.

Предварительные результаты выборов будут известны 12 сентября.

Три дня в Адыгее выбирали депутата Госсовета-Хасэ по одномандатному избирательному округу №21 Тахтамукайского района. Жители голосовали за депутатов муниципальных образований и сельских поселений.

Также 11 сентября главу Адыгеи Мурата Кумпилова избрали на второй срок. Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи единогласно поддержали его кандидатуру в ходе тайного голосования.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань рассказывала о 101-летней Евдокии Спиридоновой. 101-летний ветеран Великой Отечественной войны из Адыгеи отдала свой голос на выборах в воскресенье.