В Сочи завершились выборы депутатов ЗСК VII созыва

Жалоб и нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, в Сочи выявлено не было. Фото: администрации города.

В Сочи, как и на всей территории Краснодарского края, завершились выборы депутатов ЗСК VII созыва. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки. Однако работа на этом не окончена.

- Члены участковых избирательных комиссий погасили неиспользованные бюллетени, - рассказали в администрации Сочи. - Уже началась обработка бюллетеней с голосами избирателей.

Напомним, в Сочи работали 244 участка, в том числе один временный - на территории воинской части. Как и прогнозировалось, 11 сентября активность избирателей возросла по сравнению с пятницей и субботой. Также, что любопытно, в этом голосовании было много молодежи, как среди избирателей, так и среди наблюдателей.

- Жалоб и нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, выявлено не было, - добавляют в мэрии курорта.

Подведение окончательных результатов выборов в ЗСК запланировано на 12 сентября.