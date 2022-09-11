ЦИК раскрыла первые данные по итогам выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края

ЦИК опубликовал первые данные по выборам на Кубани. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ЦИК России опубликовала первые данные по итогам выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Согласно информации на онлайн-табло, обработано меньше 1% голосов. Однако по итогам первых подсчетов, в лидеры вышла «Единая Россия» (74,58 %). Далее за ней идут КПРФ (9,37 %). ЛДПР сумели набрать 5,99% голосов, а «Справедливая Россия» - 5,96%. Партию «Новые люди» поддержали 2,91 % избирателей.

Отметим, что эти данные предварительные. Окончательные итоги трехдневного марафона на Кубани будут объявлены не раньше 14 сентября.

- Официальные результаты будут подведены исключительно на заседаниях комиссии окружных и нашей краевой, - сообщил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.