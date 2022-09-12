Погода в Адыгее 12 сентября 2022: в республике потепление с дождем

Узнали, какой будет погода в Адыгее 12 сентября 2022 Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 12 сентября 2022.

В Майкопе 12 сентября ожидается потепление. Максимальная температура воздуха +24°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. В течение дня в республиканской столице ожидаются дожди. К вечеру температура опустится до +13°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. Местами пройдут дожди. В светлое время суток температура воздуха повысится до +23°C. Ветер северный, северо-западный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +13°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.