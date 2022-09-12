Президент Абхазии поздравил Мурата Кумпилова со вступлением на пост главы Адыгеи

Единогласным решением Госсовета-Хасэ Мурат Кумпилов избран на второй срок на пост главы Адыгеи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее 11 сентября завершились выборы на пост главы республики. Единогласным решением Госсовета-Хасэ Мурат Кумпилов избран на второй срок. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил свои поздравления на церемонии вступления Кумпилова в должность.

- От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю вас со вступлением в должность главы Республики Адыгея. Вы опытный политик, государственный деятель, под чьим руководством Республика Адыгея достигла больших успехов в социально-экономическом развитии», — отметил Аслан Бжания.

Кроме того, Аслан Бжания поблагодарил Мурата Кумпилова за содействие жителей Адыгеи. А также за его деятельность по укреплению дружбы между народами Абхазии и республики.