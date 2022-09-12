В Сочи туристы заметили редкого опасного паука-альбиноса

В Сочи туристы заметили паука-альбиноса. Фото: соцсети
В Сочи туристы заметили паука-альбиноса. Отдыхающие сфотографировали хищника и выложили в соцсети. Многие подумали, что это белый каракурт, и успели испугаться.
Стоит сказать, что белый каракурт считается одним из самых опасных пауков на земле. Его укус может стать смертельным.
- Да что же такое! Теперь на улицу страшно выходить, - пишут жители Сочи.
Местных жителей действительно взволновала новость о ядовитом пауке. Однако садоводы поспешили успокоить население.
- Это не каракурт. На фотографии - обычный безобидный цветочный паук, - заявил один из сочинцев.