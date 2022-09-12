Фермеры Кубани продали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Летом в Краснодарском крае работало 239 придорожных ярмарок с кубанскими овощами и фруктами. Больше всего таких точек было открыто у автодорог в Темрюкском районе. В курортный сезон фермеры реализовали около 3 тысяч тонн продукции.

– Работа придорожных ярмарок в курортный сезон стала доброй традицией и визитной карточкой Кубани. Благодаря им жители и гости региона могли приобрести свежую и экологически чистую продукцию, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2022 году в регионе продолжают работу по оформлению торговых конструкций придорожных ярмарок в едином стиле. Рядом устанавливают беседки для отдыха и мест хранения товара в соответствии с эко-концепцией.

На Кубани также открываются ярмарки выходного дня. В Краснодаре такой опыт уже есть, каждые субботу и воскресенье в городе открываются пять торговых рядов по разным адресам.