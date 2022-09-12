Мурат Кумпилов поблагодарил всех за оказанные поддержку и доверие на выборах

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил благодарность за проявленные доверие и поддержку. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее 11 сентября Мурат Кумпилов вступил повторно на пост главы Адыгеи. К единогласному решению о выборе нового главы пришли депутаты Госсовета-Хасэ РА. Кумпилов поблагодарил всех за оказанные поддержку на выборах.

- Хочу прежде всего поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина за поддержку, на которую я опирался в прежние годы и которую получил сейчас с выдвижением моей кандидатуры на новый срок, - отметил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

С большой благодарностью глава республики обратился к местным жителям за их доверие,веру и помощь в развитии Адыгеи. А также подчеркнул то, каких высот уже удалось достигнуть благодаря совместной работе.