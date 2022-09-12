В Сочи мужчины украли в магазине продукты, спрятав их в штаны

Мужчины спрятали товар себе в штаны. Фото: соцсети

В Центральном районе Сочи двое мужчин украли продукты в магазине. Подозреваемые сначала долго ходили с пустой корзиной и оглядывались. Мужчины делали вид, что выбирают продукты. После того как они убедились в том, что за ними никто не наблюдает, решили незаконно присвоить себе товар.

Подозреваемые спрятали колбасу и бутылка с газировкой себе в штаны. Мужчины некоторые время так походили по магазину, а после покинули помещение. За товар они так и не расплатились.

- Стыд и позор! Как можно было до такого додуматься! Надеюсь, их найдут и они ответят по закону, - возмущаются местные жители.