Новый маммограф установили в городской больнице №3 Сочи

Новое оборудование появилось в городской больнице. Фото: администрация региона

В горбольнице № 3 Сочи появилось новое оборудование. Маммограф закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Благодаря новой технике, врачи смогут выявить рак молочной железы на ранней стадии. Стоит отметить, что при использовании маммографа снижается лучевая нагрузка на пациентов.

- У нового маммографа качество снимков намного лучше. Пациенты вовремя начнут лечение и с большей вероятностью победят недуг, – сообщил главврач городской больницы № 3 города Сочи Сосо Мебония.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, обследование необходимо проходить 1 раз в 2 года женщинам до 40 лет, после - 1 раз в год.