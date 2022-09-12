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Общество12 сентября 2022 5:42

Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае: В Сочи туристы заметили редкого опасного паука-альбиноса

Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае
Алексей ГУК
Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае: В Сочи туристы заметили редкого опасного паука-альбиноса

Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае: В Сочи туристы заметили редкого опасного паука-альбиноса

Фото: Иван МАКЕЕВ

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