Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае: В Сочи туристы заметили редкого опасного паука-альбиноса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи туристы заметили редкого опасного паука-альбиноса. Это был белый каракурт.

Беспилотники выявили свыше 6 тысяч обочечников на Кубани за выходные. Всех водителей ждет наказание.

На Кубани у фермера сгорел ангар с сеном площадью с футбольное поле. В Лабинском районе сгорело сено на площади 4000 кв. м.

В Сочи 33-летний мужчина погиб, не заметив «Газель» дорожников. В смертельном ДТП в Сочи погиб 33-летний водитель «десятки».