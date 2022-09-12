В Адыгее депутаты парламента выбрали главу республики

Мурат Кумпилов во второй раз избран на пост главы Адыгеи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее 11 сентября состоялись выборы главы республики. На повторный срок депутаты Госсовета-Хасэ РА избрали Мурата Кумпилова.

- В список представленных кандидатов вошли: депутат Госсовета – Хасэ РА Евгений Грунин, нынешний глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также председатель комитета Госсовета – Хасэ РА по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», депутаты парламента Адыгеи во время воскресного заседания провели тайное голосование. Кандидатуру Мурата Кумпилова утвердили единогласно - из прибывших на заседание 49 депутатов проголосовали все. Воздержавшихся не было.