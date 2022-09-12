В Сочи на трассе А-147 снова введут реверсивное движение из-за ремонтов

Фото: ФКУ «Черноморье»

С окончанием курортного сезона дорожники приступают к ремонту участков трассы А-147 Джубга – граница с Абхазией. Чтобы исключить заторы, реверсивное движение будет вводиться поэтапно, от пригородных населенных пунктов Лазаревского района в сторону центра Сочи.

- Восстановительные работы начнутся на трех участках, которые были начаты из-за разрушения дорожного полотна сильными осадками в начале 2021 года. Так, с 15 сентября ремонт начнется на участках в районах населенных пунктов Волконка и Верхнеякорная Щель. На первом из них работы продлятся до начала декабря, на втором – до конца октября, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

С 20 сентября начнется ремонт на участке Батумского шоссе. Здесь дорожники планируют закончить работы до конца ноября.

Далее, с 1 октября начнутся ремонтные работы еще на трех участках трассы между поселками Якорная Щель и Учдере. Здесь ремонтные работы продлятся до конца апреля 2023 года с перерывом на новогодние каникулы.

На всех шести участках введут реверсивное движение со светофорами.