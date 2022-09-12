В «Орленок» прибыл «Авангард».

Участниками тематической смены стали 100 курсантов учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» из Москвы, Московской и Тульской областей.

- Главной целью проекта «Авангард – моя траектория» является профориентационная работа, в частности, популяризация военной и государственной службы. Выпускники «Авангарда» смогут за 21 день более углубленно изучить военно-учетные специальности, что позволит им определиться с выбором будущей профессии. Такие смены в дальнейшем мы планируем организовывать на постоянной основе, – отметила директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

Наставниками детей станут специалисты Центра «Авангард». Под их руководством подростки освоят основы первой медицинской помощи, пройдут строевую, тактико-специальную и огневую подготовки, научатся управлять беспилотными летательными аппаратами.

Программа включает пять направлений военных специальностей: «военный медик», «военный связист», «войска специального назначения», «военный журналист», «военный инженер».

- Кроме военных дисциплин ребята смогут погрузиться в атмосферу Всероссийского детского центра, изучат его культуру, законы и традиции, и главное - обретут друзей из всех регионов России. Проект реализуется в «Орленке» впервые, но мы уверены, что он станет традиционным и востребованным, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Организаторами смены стали Всероссийский детский центр «Орленок» и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».