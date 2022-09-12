В Майкопе участок улицы Депутатской отремонтируют до конца сентября

В Майкопе стартовал ремонт на участке улицы Депутатской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе стартовал ремонт на участке улицы Депутатской. Работы завершат до конца сентября.

- За несколько дней отрезок дороги от улицы М. Горького до улицы 3-го Интернационала приведут к федеральным стандартам за счет средств Дорожного фонда Республики Адыгея, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в ходе ремонта на трассе заменят дорожное полотно, обновят тротуары, а также оборудуют парковочный карман для общественного транспорта. Кроме того, на территории республиканской столицы в этом году отремонтируют 34 объекта. В порядок приведут около 33 километров дороги.