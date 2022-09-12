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Происшествия12 сентября 2022 6:53

На Кубани осудят лжеполицейского за хищение полумиллиона рублей

Дело передано в суд
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дело направлено в суд

Дело направлено в суд

30-летний житель Сочи позвонил на сотовый телефон жительнице Тимашевского района. Мужчина представился полицейским и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Мошенник убедил передать курьером деньги с целью возмещения ущерба пострадавшей стороне.

- Молодой человек похитил 550 тысяч рублей у потерпевшей, действуя по указанию неизвестного мужчины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Около 450 000 тысяч рублей он перевел на банковский счет подельника, оставив себе около 55 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дело о мошенничестве передано в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.