На Кубани осудят лжеполицейского за хищение полумиллиона рублей

Дело направлено в суд

30-летний житель Сочи позвонил на сотовый телефон жительнице Тимашевского района. Мужчина представился полицейским и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Мошенник убедил передать курьером деньги с целью возмещения ущерба пострадавшей стороне.

- Молодой человек похитил 550 тысяч рублей у потерпевшей, действуя по указанию неизвестного мужчины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Около 450 000 тысяч рублей он перевел на банковский счет подельника, оставив себе около 55 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дело о мошенничестве передано в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.