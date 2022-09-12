В полицию Адыгеи за выходные дни поступило 255 заявлений о происшествиях

По данным МВД, было зарегистрировано четыре преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за выходные дни в органы внутренних дел поступило 255 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 100 и Тахтамукайского района - 60.

Кроме того, за этот период задержали 10 пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано четыре преступления. Два из них удалось раскрыть.

- В Адыгее зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека пострадали, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 462 нарушения правил дорожного движения, из них 20 - допущено пешеходами.