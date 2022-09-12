Школьники начнут сдавать ВПР

В Краснодарском крае определились с графиком проведения ВПР для школьников. Напомним, написание Всероссийских проверочных работ было перенесено Рособрнадзором с весны 2022 года на осень. Тогда в ведомстве причиной такого решения называли риски распространения коронавирусной инфекции.

Итак, ВПР для пятиклассников назначена на конец сентября.

Контрольные по математике они напишут 20 сентября, по русскому языку - 22 сентября, по окружающему миру - 27 сентября.

Шестые классы будут писать свои работы в те же дни, что и пятиклашки. Только вместо окружающего мира их будут экзаменовать по биологии. Работы по истории они напишут 28 сентября.

Седьмым классам предстоит писать контрольные по русскому языку 4 октября, по математике - 29 сентября.

Надо сказать, что глава минобра Краснодарского края Елена Воробьева в эфире радио "Комсомольская правда" рекомендовала родителям и школьникам не переживать заранее за результаты работ.

- Это важный этап, чтобы выяснить способности школьника, его уровень усвоения программы. От оценок ВПР не зависит итоговая успеваемость учащегося, - успокоила глава ведомства.