Школьники начнут сдавать ВПР
В Краснодарском крае определились с графиком проведения ВПР для школьников. Напомним, написание Всероссийских проверочных работ было перенесено Рособрнадзором с весны 2022 года на осень. Тогда в ведомстве причиной такого решения называли риски распространения коронавирусной инфекции.
Итак, ВПР для пятиклассников назначена на конец сентября.
Контрольные по математике они напишут 20 сентября, по русскому языку - 22 сентября, по окружающему миру - 27 сентября.
Шестые классы будут писать свои работы в те же дни, что и пятиклашки. Только вместо окружающего мира их будут экзаменовать по биологии. Работы по истории они напишут 28 сентября.
Седьмым классам предстоит писать контрольные по русскому языку 4 октября, по математике - 29 сентября.
Надо сказать, что глава минобра Краснодарского края Елена Воробьева в эфире радио "Комсомольская правда" рекомендовала родителям и школьникам не переживать заранее за результаты работ.
- Это важный этап, чтобы выяснить способности школьника, его уровень усвоения программы. От оценок ВПР не зависит итоговая успеваемость учащегося, - успокоила глава ведомства.