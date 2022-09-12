После прокурорской проверки в поселке Северном под Майкопом установят уличное освещение Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прокуратура Майкопа провела проверку по обращению жительницы поселка Северного. По ее результатам, в поселке оборудуют уличное освещение.

- Установлено, что дорога по улице Тепличной в поселке Северном под Майкопом не освещается (отсутствует стационарное уличное освещение), что может повлечь аварийные ситуации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Адыгея. - При этом администрация муниципалитета не принимает необходимые меры по ее установке.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», региональное ведомство подало в суд иск об обязанности местной администрации обеспечить проезжую часть фонарями. По решению суда, требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.