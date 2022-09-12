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Происшествия12 сентября 2022 7:57

В Краснодаре на улице Московской обнаружили кровавые следы

По словам местных жителей, ночью около магазина с алкоголем произошла драка
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Никто из участников конфликта не обращался к правоохранителям.

Никто из участников конфликта не обращался к правоохранителям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Московской обнаружили кровавые следы. Их местные жители увидели на асфальте около местного магазина с алкоголем. Горожане, проживающие в многоэтажке рядом, говорят, что причиной этого стала ночная драка. По всей видимости, конфликт между людьми перерос в поножовщину.

Однако в полиции Краснодара эту информацию подтвердить не смогли, никто из участников конфликта не обращался к правоохранителям.

- Сообщений не поступало, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице Ставропольской обнаружили кровавые лужи. Рядом с местом происшествия также нашли испачканную обувь. Все обстоятельства конфликта выясняются.