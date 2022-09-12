Никто из участников конфликта не обращался к правоохранителям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Московской обнаружили кровавые следы. Их местные жители увидели на асфальте около местного магазина с алкоголем. Горожане, проживающие в многоэтажке рядом, говорят, что причиной этого стала ночная драка. По всей видимости, конфликт между людьми перерос в поножовщину.

Однако в полиции Краснодара эту информацию подтвердить не смогли, никто из участников конфликта не обращался к правоохранителям.

- Сообщений не поступало, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице Ставропольской обнаружили кровавые лужи. Рядом с местом происшествия также нашли испачканную обувь. Все обстоятельства конфликта выясняются.