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Общество12 сентября 2022 7:59

Причины смога в Краснодаре выясняют в МЧС

Причины смога в Краснодаре устанавливаются
Оксана КАДОЧНИКОВА
Воздух в Краснодаре загрязнен.

Воздух в Краснодаре загрязнен.

Причины появления смога в Краснодаре 12 сентября выясняют в МЧС Краснодарского края и Адыгеи. Ранее в пресс-службе кубанского ведомства заявили, что, по предварительным данным, дым ветром разносится со стороны соседней республики. Но в там эту информацию не подтвердили.

- По состоянию на 10 часов 40 минут никаких возгорании нет, заявок не поступало. Отправили на обследование граничащих территории наших представителей, пока возгораний не обнаружено, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе МЧС по Адыгее.

Смог и едкий запах появился в Краснодаре утром в понедельник. По данным приложений, мониторящих чистоту воздуха, он очень загрязнен. Людям с хроническими заболеваниями лучше остаться дома или уехать из города.