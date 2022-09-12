Спасатели эвакуировали туристку со сломанной ногой с водопада в Сочи

Пострадавшей была оказана первая доврачебная помощь. Фото:https://t.me/spasenie_sochi

Спасатели Сочи 11 сентября транспортировали травмированную туристку. Пенсионерка приехал на курорт из Армавира. 68-летняя женщина отправила на прогулку к водопаду на реке Чудо-Красотка в поселке Солоники.

Пенсионерка поскользнулась и упала. В результате женщина сломала ногу. Она не могла дальше самостоятельно передвигаться. Женщине потребовалось помощь спасателей.

-Дежурная смена незамедлительно прибыла на место происшествия. Пострадавшей была оказана первая доврачебная помощь. На травмированную ногу наложили шину, - сообщили в службе спасения Сочи.

Женщину на жестких носилках транспортировали по тропе до автомобиля скорой медицинской помощи.