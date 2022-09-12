Более 99% бюллетеней обработали на Кубани

Окончательные итоги голосования озвучат не раньше 14 сентября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 99% бюллетеней обработали в Краснодарском крае. В ЦИК озвучили предварительные итоги голосования.

Так, 70,81% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания края седьмого созыва набрала партия «Единая Россия», 10,75% - КПРФ, а третье место – у ЛДПР (6,63%).

Согласно предварительным итогам, за «Единую Россию» в регионе проголосовали более 1,6 миллиона человек, за КПРФ - 247 тысяч, за ЛДПР отдали 152 тысячи голосов, «Справедливую Россию - За правду» выбрали 133 тысячи жителей и партию «Новые люди» - 112 тысяч.

Напомним, накануне на Кубани завершились 102 избирательные кампании. В регионе организовали работу более 2,8 тысяч избирательных участков. В голосовании поучаствовали 53,3% жителей.