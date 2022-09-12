Жителя Сочи осудят за мошенничество с мнимым ДТП

Жителю Сочи грозит до 6 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тимашевском районе осудят жителя Сочи, выступившего «курьером» мошенника. В отношении 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сочинец позвонил жительнице Тимашевского района. Он представился сотрудником полиции, действуя по указаниям неизвестного мужчины. В отношении второго мошенника также возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заявил, что ее дочь стала виновницей ДТП.

- С целью возмещения ущерба пострадавшей стороне злоумышленник убедил потерпевшую передать ему деньги через курьера, роль которого выполнял обвиняемый, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщина передала 505 тысяч рублей мошенникам. «Курьер» перевел на карту заказчика 450 тысяч рублей, а себе оставил 55 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Жителю Сочи грозит до 6 лет тюрьмы.