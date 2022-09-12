Школьники Кубани могут получить премию за победу на всероссийской олимпиаде

Школьный этап продлится до 25 октября Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани стартовал первый этап всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Всего ежегодная олимпиада включает четыре этапа. Первый из них – школьный - продлится до 25 октября. Ученики с 4 по 11 класс выполнят задания на базе учреждений по 24 предметам. Уточняется, что школьники по желанию могут решать варианты, подготовленные для старших классов. По результатам работ выберут победителей и призеров, которые пройдут на муниципальный этап олимпиады.

Двумя следующими станут региональный и заключительный уровни. На последнем этапе выступят учащиеся 9-11 классов.

- Диплом победителя или призера заключительного этапа позволяет поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады. Победители и призеры претендуют на получение премии администрации Краснодарского края, - сообщила замглавы региона.

В прошлом учебном году участниками первого этапа всероссийской олимпиады школьников стали более 370 тысяч учеников Кубани.