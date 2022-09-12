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Общество12 сентября 2022 8:38

Фотовыставка к 100-летию государственности Адыгеи откроется в Майкопе 13 сентября

Выставка «Майкоп - вчера, сегодня, завтра» будет открыта для гостей и местных жителей ежедневно
Валерия ГОДОВНИКОВА
На выставке будут представлены работы 27 мастеров

На выставке будут представлены работы 27 мастеров

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе откроется фотовыставка к 100-летию государственности Адыгеи. Посмотреть, как выглядела республиканская столица сто лет назад, можно в Картинной галерее с 13 сентября.

- В экспозицию вошли 140 работ. Это городские пейзажи, жанровые фотографии, портреты. Вторая часть выставки – историческая, представленная видовыми снимками города. Они рассказывают о том, каким Майкоп был 100 лет назад и каким стал сегодня, - рассказал председатель Адыгейского регионального отделения Союза фотохудожников России Аркадий Кирнос.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на выставке будут представлены работы 27 мастеров. Увидеть фотографии можно будет ежедневно до 9 октября.