Заключенный представился адвокатом и украл у жительницы Краснодара 2 млн рублей

Личность мошенника уже установлена Фото из архива КП

Заключенный представился адвокатом и украл у жительницы Краснодара 2 миллиона рублей. Подозреваемого уже разыскали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как выяснилось, знакомый внука женщины находится в исправительной колонии. Он позвонил жительнице и, представившись адвокатом, предложил услуги. Кроме того, мнимый специалист обещал помочь с покупкой жилья.

Женщина, поверив, перевела ему более двух миллионов рублей. После этого «адвокат» перестал выходить на связь.

Полиция уже установила мошенника. Им оказался 23-летний житель Абинска, который находится за решеткой за кражу.

- В отношении подозреваемого следственным отделом УМВД РФ по Краснодару возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителя Сочи осудят за мошенничество с мнимым ДТП. Мужчина выступил «курьером» мошенника.