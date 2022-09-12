На Кубани за сутки выявили 801 новый случай заболевания COVID-19

С выздоровлением за сутки выписали 635 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболел 801 человек. В том числе коронавирус подтвердился у 111 детей, самому младшему из которых семь месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 315 положительных результатов, в Новороссийске - 43, в Крымском районе - 37, в Динском и Тбилисском - по 33. 31 житель заболел в Анапе, 30 - в Тимашевском районе, 27 - в Ейском, 25 - в Сочи, 24 - в Красноармейском. В Геленджике прибавилось 22 пациента, в Кавказском и Мостовском районах - по 17, в Армавире – 16, в Калининском и Тихорецком районах - по 15.

- В Новопокровском районе заразились 14 человек, в Приморско-Ахтарском - 13, в Белоглинском - 12, в Брюховецком и Ленинградском – по 11, в Темрюкском – 10. 7 новых пациентов в Курганинском муниципалитете, 5 - в Отрадненском, 4 - в Славянском, 3 - в Кореновском, по 2 -в Горячем Ключе и Каневском районе, по одному - в Выселковском, Гулькевичском, Лабинском, Северском, Староминском, Усть-Лабинском и Щербиновском, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 13 пациентов. С выздоровлением за сутки в крае выписали 635 человек. Один пациент из-за осложнений коронавируса скончался.