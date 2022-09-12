В Сочи водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на самокате

Мужчина не успел затормозить. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Центральном районе Сочи 50-летний водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика. Инцидент произошел на улице Калужская. Ребенок переезжал дорогу через пешеходный переход на электросамокате в неустановленном месте.

Мужчина не успел затормозить. Тогда 50-летний водитель, пытаясь избежать наезда на несовершеннолетнего, въехал в бордюрный камень.

- В результате ДТП 9-летнему пешеходу была оказана медицинская помощь, - сообщили в Госавтоинспекции Сочи.