В результате аварии пенсионерку увезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе. В результате ДТП женщину доставили в больницу.

- Установлено, что 83-летняя местная жительница переходила через проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В это время на нее совершил наезд 28-летний житель Гиагинского района, который двигался по дороге на своем автомобиле, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», данный инцидент не единственный на территории республики. С начала года в Адыгее произошло 46 аварий на пешеходных переходах. В них 37 человек получили травмы, а 10 - погибли.