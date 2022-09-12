На Кубани водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста и уехал с места ДТП

Велосипедист скончался до приезда медиков Фото из архива КП

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста. После столкновения он уехал с места ДТП, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне вечером в станице Октябрьской Крыловского района. По предварительным данным, 29-летний водитель Lada Priora, проезжая по улице Трудовой, превысил скорость и сбил велосипедиста. 47-летний мужчина упал вместе с транспортом. В этот момент водитель легковушки умчал с места аварии.

В результате велосипедист скончался на месте до приезда медиков. Тем временем имя водителя легковушки и марка машины установлены сотрудниками ГИБДД. Как оказалось, жителя Ленинградского района уже не раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

В ГИБДД по краю напомнили, что может грозить водителю за оставление места аварии.

- Если в результате ДТП виновником, скрывшимся с места аварии, другим участникам причинен тяжкий вред здоровью или смерть, то он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ: за причинение тяжкого вреда здоровью человека – к принудительным работам до 5 лет или лишению свободы на срок от 3 до 7 лет; за смерть человека - к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также водителя дополнительно могут лишить прав на три года.