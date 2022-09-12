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Происшествия12 сентября 2022 9:21

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста и уехал с места ДТП

Владельца машины уже нашли
Светлана ОВДЕЙ
Велосипедист скончался до приезда медиков Фото из архива КП

Велосипедист скончался до приезда медиков Фото из архива КП

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста. После столкновения он уехал с места ДТП, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне вечером в станице Октябрьской Крыловского района. По предварительным данным, 29-летний водитель Lada Priora, проезжая по улице Трудовой, превысил скорость и сбил велосипедиста. 47-летний мужчина упал вместе с транспортом. В этот момент водитель легковушки умчал с места аварии.

В результате велосипедист скончался на месте до приезда медиков. Тем временем имя водителя легковушки и марка машины установлены сотрудниками ГИБДД. Как оказалось, жителя Ленинградского района уже не раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

В ГИБДД по краю напомнили, что может грозить водителю за оставление места аварии.

- Если в результате ДТП виновником, скрывшимся с места аварии, другим участникам причинен тяжкий вред здоровью или смерть, то он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ: за причинение тяжкого вреда здоровью человека – к принудительным работам до 5 лет или лишению свободы на срок от 3 до 7 лет; за смерть человека - к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также водителя дополнительно могут лишить прав на три года.