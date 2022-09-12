В Сочи спасатели сняли троих подростков с трубы котельной

Дети не могли слезть с трубы. Фото: https://t.me/spasenie_sochi

В Сочи 11 сентября в 18:45 часов спасателям поступил вызов. В Лазаревском районе на улице переулок Павлова трое подростков забрались на трубу котельной. Инцидент произошел рядом с домом № 41.

Видимо, ребята захотели посмотреть на вечерний Сочи с высоты птичьего полета. Однако обратно слезть мальчики уже не смогли.

-Дежурная смена выдвинулась по указанному адресу. Прибыв на место, спасатели эвакуировали детей с опасной высоты и передали их сотрудникам Росгвардии для выяснения личностей, - сообщили в службе спасения Сочи.

Стоит сказать, что медицинская помощь подросткам не потребовалась.