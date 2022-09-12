Глава Кабардино-Балкарской Республики поздравил Мурата Кумпилова с победой на выборах

Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи утвердили кандидатуру Мурата Кумпилова единогласно. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее завершились трехдневные выборы. По результатам голосования 11 сентября на пост главы республики был повторно избран Мурат Кумпилов. Глава Кабардино-Балкарской Республики поздравил Кумпилова с победой на выборах.

- Важно, что в нынешнее непростое время Адыгею возглавил человек, чья жизненная биография являет пример сыновней любви и преданности родной земле, своему народу, подчеркнул глава КБР Казбек Коков. - Уверен, глубокие профессиональные знания, накопленный опыт, а главное – искреннее желание достойно служить республике и Отечеству позволят Мурату Каральбиевичу успешно справиться с возложенной на него важной и ответственной миссией.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи утвердили кандидатуру Мурата Кумпилова единогласно - из прибывших на заседание 49 депутатов проголосовали все.