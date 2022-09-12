Крупнейший в России баскетбольный центр откроют в Краснодаре

Новый спорткомплекс откроют 17 сентября Фото из архива КП

Крупнейший в России молодежный баскетбольный центр построили в Краснодаре. Новый спорткомплекс в поселке Колосистом по улице Звездной, 15/7, откроют уже 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В спортивном центре оборудовали три крытые площадки – центральную с трибунами на 500 мест. На уличной уложили профессиональное покрытие для баскетбола 3х3. В проекте также учли гостиницу на 45 номеров, тренажерный зал, столовую и кафе.

На открытии заложат капсулу с посланием будущему поколению, пройдет парад команд, экскурсия и международный турнир юношеских коллективов - Локомотива-Кубань, турецкого Тофаш, Зенита из Санкт-Петербурга и московского ЦСКА.

– В Краснодарском крае баскетбол - один из самых популярных видов спорта. На базе 74 спортивных отделением занимается почти 13 тысяч человек. В составы сборных команд страны включены более 20 кубанских баскетболистов. Крупнейший в стране молодежный тренировочный центр позволит улучшить спортивную базу региона и проводить больше соревнований, - отметил вице-губернатор Александр Власов.