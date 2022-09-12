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Общество12 сентября 2022 10:15

В Сочи прогнозируют сильные дожди с грозой и градом до 14 сентября

Возможно формирование смерчей над морем
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте обещают сильные дожди с грозой и градом.

На курорте обещают сильные дожди с грозой и градом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи метеорологи прогнозируют 13 и 14 сентября резкое ухудшение погоды. На курорте обещают сильные дожди с грозой и градом. Также возможен шквалистый ветер.

- На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что при возникновении ЧС необходимо сразу звонить по номеру 112. Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха рядом с морем и рекой.