В Сочи прогнозируют сильные дожди с грозой и градом до 14 сентября

На курорте обещают сильные дожди с грозой и градом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи метеорологи прогнозируют 13 и 14 сентября резкое ухудшение погоды. На курорте обещают сильные дожди с грозой и градом. Также возможен шквалистый ветер.

- На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что при возникновении ЧС необходимо сразу звонить по номеру 112. Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха рядом с морем и рекой.