Три двора многоэтажек обновили в Тимашевском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Три двора многоэтажек обновили в Тимашевском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, территории благоустроили в Незаймановском сельском поселении по улице Школьной. Здесь установили дорожные и садовые бордюры, водоотводные лотки и дренажную систему. На площадках и дорожках уложили плитку, асфальт, подготовили зоны отдыха и заменили освещение.

- Специалисты завершают благоустройство парка в станице Медведовской. Работы завершены на 99%, озеленят территорию в октябре, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Тем временем в станице Роговской завершают реконструкцию парка по улице Ленина. А в Тимашевске обновляют городской пляж и сквер по улице Дзержинского.

Уточняется, что всего в 2022 году на Кубани благоустроят более 200 общественных зон.