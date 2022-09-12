Три двора многоэтажек обновили в Тимашевском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Три двора многоэтажек обновили в Тимашевском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Так, территории благоустроили в Незаймановском сельском поселении по улице Школьной. Здесь установили дорожные и садовые бордюры, водоотводные лотки и дренажную систему. На площадках и дорожках уложили плитку, асфальт, подготовили зоны отдыха и заменили освещение.
- Специалисты завершают благоустройство парка в станице Медведовской. Работы завершены на 99%, озеленят территорию в октябре, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Тем временем в станице Роговской завершают реконструкцию парка по улице Ленина. А в Тимашевске обновляют городской пляж и сквер по улице Дзержинского.
Уточняется, что всего в 2022 году на Кубани благоустроят более 200 общественных зон.