Адыгея передала новый спортинвентарь баскетболистам и самбистам Геническа

Адыгея передала подарки для Генического района Херсонской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Адыгея передала подарки для Генического района Херсонской области. Юные баскетболисты и самбисты получили новый спортинвентарь.

- Спортинвентарь в секции давно не обновлялся, поэтому все были очень рады, когда на смену старым стертым мячам кураторы из Адыгеи подарили ребятам 10 новеньких баскетбольных мячей, а также сетки для баскетбольных колец, - рассказали в пресс-службе администрации Геническа. - А юным самбистам, которых в районе около 50 человек, спорткомитет республики передал форму для спортивного самбо: куртки, шорты и самбовки.

Спортсмены также получили гири и специальные ковры для занятий. Ранее из республики в Геническ направили более 200 экземпляров книг. Адыгея оказывает помощь Геническому району.