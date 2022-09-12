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Общество12 сентября 2022 10:46

Адыгея передала новый спортинвентарь баскетболистам и самбистам Геническа

У ребят появились новые мячи и форма
Валерия ГОДОВНИКОВА
Адыгея передала подарки для Генического района Херсонской области

Адыгея передала подарки для Генического района Херсонской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

Адыгея передала подарки для Генического района Херсонской области. Юные баскетболисты и самбисты получили новый спортинвентарь.

- Спортинвентарь в секции давно не обновлялся, поэтому все были очень рады, когда на смену старым стертым мячам кураторы из Адыгеи подарили ребятам 10 новеньких баскетбольных мячей, а также сетки для баскетбольных колец, - рассказали в пресс-службе администрации Геническа. - А юным самбистам, которых в районе около 50 человек, спорткомитет республики передал форму для спортивного самбо: куртки, шорты и самбовки.

Спортсмены также получили гири и специальные ковры для занятий. Ранее из республики в Геническ направили более 200 экземпляров книг. Адыгея оказывает помощь Геническому району.