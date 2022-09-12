День города Тимашевска в 2022 году отметят 24 сентября

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

День города Тимашевска и Тимашевского района в 2022 году отметят 24 сентября. Власти подготовили для жителей праздничную программу. Мероприятия будут проходить в нескольких зонах.

В частности, в городском парке культуры и отдыха пройдут фестивали, шоу близнецов, а также конкурс «Мисс Тимашевск – 2022». В Мемориальном сквере, переулке Советском и на площадке у музея семьи Степановых пройдут выставки и лотереи. На стадионе «Колос» запланировано проведение спортивных мероприятий.

Главное действие развернется в вечернее время на городской площади. Здесь выступит Кубанский казачий хор, а также звезды российской эстрады – Эд Шульжевский и Наталья Гулькина.

– Из-за пандемии мы долго не могли отметить День города с размахом. В этом году наконец-то получится. Жители засиделись, хочется большого мероприятия размахом в целый день, которое сплотило бы горожан общей темой. Мы подготовили обширную программу, сейчас проходят репетиции. Надеюсь, что получится достойный праздник, – отметил мэр Тимашевска Николай Панин.

Закончатся торжества, приуроченные ко Дню города Тимашевска и Тимашевского района, в 22:00 праздничным салютом на главной площади. Напомним, в 2022 году Тимашевский район отметит 95-летний юбилей, а городу Тимашевску исполнится 56 лет.