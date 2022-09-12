Более 50% избирателей поучаствовали в голосовании на Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 50% избирателей поучаствовали в голосовании на Кубани. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии края Алексей Черненко на встрече с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Так, из 4,3 миллиона жителей региона на выборы пришли свыше двух миллионов человек. Это 53% от общего числа избирателей.

Как уточнил Алексей Черненко, количество избирателей на Кубани составляет 10% от всех избирателей в стране.

- Более 45 тысяч сотрудников обеспечивали порядок и безопасность. В результате ни на одном из участков не было внештатных ситуаций. Работали более 19 тысяч наблюдателей, в том числе и от различных политических партий. Кубань показала самую высокую явку за последние три цикла, - отметил председатель избирательной комиссии.

Напомним, накануне на Кубани завершились 102 избирательные кампании. Всего в регионе организовали работу более 2,8 тысячи избирательных участков.

Тем временем в ЦИК озвучили предварительные итоги голосования. По результатам выборов-2022 лидирует партия «Единая Россия», набрав более 70% голосов.