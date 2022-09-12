Краснодар занял последнее место рейтинга Фото: www.roscosmos.ru/38205/

Краснодар занял последнее место среди городов-миллионников по уровню озеленения. Рейтинг составлен Роскосмосом на основе данных, полученных при космической съемке.

Так, группировкой спутников «Канопус-В» проанализирован уровень озеленения древесной растительностью и визуализированы зеленые зоны городов с населением свыше одного миллиона человек. На основе данных соотнесены площади застройки и территорий парков и скверов.

По результатам Краснодар занял 16 место среди городов-миллионников по объему озеленения.

- Исследование показало, что в российских городах-миллионниках в среднем уровень озеленения достаточный. Наименьшим отличается наиболее плотно застроенная часть Краснодара — 8,1%, - уточнили в Роскосмосе.

В тройку городов с наибольшим уровнем озеленения вошли Пермь, Екатеринбург и Уфа. Соседний Ростов-на-Дону занял шестое место рейтинга. Москва и Санкт-Петербург разместились на 7 и 14 строчках, соответственно.