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Общество12 сентября 2022 12:06

На Кубани взрывотехники уничтожили 13 боеприпасов времен войны

Снаряды обнаружили в Анапе, Павловском и Крымском районах
Светлана ОВДЕЙ
Боеприпасы уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Один из снарядов нашли рабочие в Анапе. При обустройстве гаражного кооператива они нашли подозрительный предмет. Прибывшие взрывотехники определили 82-мм минометную мину.

Еще один снаряд в Анапе нашли на берегу реки Анапка. Специалисты определили 122-мм артиллерийский снаряд. А в русле реки Шибик Крымского района найдена ручная граната РГД-33.

На 10 боеприпасов времен войны наткнулись рабочие в полях Павловского и Крымского районов. Здесь удалось найти минометные мины и артиллерийские снаряды разного калибра.

- Все боеприпасы специалисты уничтожили с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.