На Кубани взрывотехники уничтожили 13 боеприпасов времен войны

Боеприпасы уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Один из снарядов нашли рабочие в Анапе. При обустройстве гаражного кооператива они нашли подозрительный предмет. Прибывшие взрывотехники определили 82-мм минометную мину.

Еще один снаряд в Анапе нашли на берегу реки Анапка. Специалисты определили 122-мм артиллерийский снаряд. А в русле реки Шибик Крымского района найдена ручная граната РГД-33.

На 10 боеприпасов времен войны наткнулись рабочие в полях Павловского и Крымского районов. Здесь удалось найти минометные мины и артиллерийские снаряды разного калибра.

- Все боеприпасы специалисты уничтожили с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.