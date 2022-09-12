В Краснодаре сотрудники МЧС эвакуировали из горящей многоэтажки 33 человека, спасли – 17

Огонь охватил 50 квадратных метров Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре сотрудники МЧС эвакуировали из горящей многоэтажки 33 человека. Кроме того, спасены 17 жильцов, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Возгорание произошло на шестом этаже дома по улице Уральской. Огонь охватил 50 квадратных метров.

- В 11:46 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание на площади 50 квадратных метров. Проведена разведка пятью звеньями газодымозащитной службы. В 12:18 ликвидировано открытое горение, в 12:33- полная ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Во время тушения спасатели эвакуировали 33 человека. А из задымленных помещений выведены и спасены 17 жильцов.