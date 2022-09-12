Мужчину арестовали Фото: кадр из видео

На Кубани спустя год арестовали подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Костные останки погибшей нашли в феврале 2022 года. Тогда на них наткнулись рабочие в поле в трех километрах от хутора Бураковского. После их обнаружения было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Как выяснилось во время расследования, к преступлению причастен 41-летний местный житель. По версии следствия, в июле 2021 года мужчина познакомился с 34-летней женщиной. На берегу реки Левый Бейсужек новые приятели выпивали в машине подозреваемого. Во время посиделок они повздорили – тогда мужчина схватил лежавший в машине топор и не менее пяти раз ударил им женщину по голове. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело в поле вблизи от хутора Бураковского.

- Мужчине по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления обвиняемый полностью признал. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.